Meer faillissementen in juni

In juni zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 37 meer bedrijven failliet verklaard dan in mei, meldt het CBS. Dat is een stijging van 11 procent. In het eerste halfjaar van 2024 zijn er 40 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen was ook hoger dan in dezelfde periode van de laatste drie jaar voor corona (2017-2019).

Aantal faillissementen loopt op

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Daarna is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 met 109 een laagterecord. Vanaf mei 2022 lag het aantal faillissementen onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Meeste faillissementen in de bouwnijverheid Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juni 349 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de bouwnijverheid het grootste aantal faillissementen, namelijk 54. Dat is 29 procent meer dan in mei.

De bouw behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de sector horeca.