Toename bijstand onder mensen geboren buiten Europa

Eind september 2024 ontvingen 404 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is een stijging van 6 duizend mensen (2 procent) vergeleken met een jaar eerder. Vooral onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsgerechtigden toe, namelijk met 3 duizend. Uit meer gedetailleerde cijfers over het tweede kwartaal van 2024 blijkt dat het aantal bijstandsgerechtigden toen voornamelijk toenam onder mensen geboren buiten Europa, namelijk met 8 duizend. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Het is het vijfde kwartaal op rij dat het aantal bijstandsgerechtigden hoger is dan een jaar eerder. Daarvoor was het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist negen kwartalen achter elkaar lager.

Toename onder mensen tot 45 jaar

Het aantal mensen tot 27 jaar met een bijstandsuitkering kwam in het derde kwartaal van 2024 uit op 40 duizend, een toename van 3 duizend mensen (9 procent) vergeleken met een jaar eerder. Het is het zevende kwartaal op rij dat er een toename is in deze leeftijdsgroep.

Bij 27- tot 45-jarigen was het aantal bijstandsgerechtigden eind september 2 duizend hoger, waarmee het uitkwam op 136 duizend. Het is het derde kwartaal op rij dat het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep hoger was dan een jaar eerder.

Het aantal bijstandsgerechtigde 45-plussers was met 228 duizend mensen nagenoeg hetzelfde als een jaar eerder.

Toename onder mensen geboren buiten Europa

Cijfers over het geboorteland en herkomstland van bijstandsgerechtigden zijn beschikbaar voor het tweede kwartaal van 2024 en eerder. Mensen met een Nederlandse herkomst zijn, net als hun ouders, in Nederland geboren. Onder deze groep was het aantal bijstandsgerechtigden in het tweede kwartaal 3 duizend (2 procent) lager dan een jaar eerder. Al dertien kwartalen op rij is er een afname, die sinds maart 2022 wel steeds kleiner wordt. Onder mensen geboren buiten Europa nam het aantal bijstandsgerechtigden toe met 8 duizend (4 procent). Het is het zevende kwartaal op rij met een toename in deze groep.

Onder mensen tot 27 jaar nam het aantal bijstandsgerechtigden bij alle herkomstgroepen toe. Andere leeftijdscategorieën laten een gevarieerder beeld per herkomstgroep zien. Zo nam binnen de leeftijdscategorie 45 jaar tot de AOW-leeftijd het aantal mensen met een Nederlandse herkomst af met 3 duizend, terwijl het aantal mensen geboren buiten Europa toenam met 3 duizend.