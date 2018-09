Traumaheli's ANWB voor weer 6 jaar partner voor traumazorg

Afgelopen woensdag hebben de 4 landelijke traumacentra in Nederland hun samenwerking met ANWB MAA voor een periode van zes jaar bezegeld. 'UMCG, Erasmus MC, Vumc en Radboudumc dragen als traumacentra de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de traumazorg door de lucht in Nederland', zo heeft het UMCG laten weten.

Belangrijke rol in traumazorg

'In de ANWB hebben zij opnieuw een betrouwbare partner gevonden voor het beschikbaar stellen van piloten en helikopters. Door de mogelijkheid om snel en dicht bij een ongeval te landen om een gespecialiseerd arts en verpleegkundige af te zetten, spelen traumahelikopters een belangrijke rol in de traumazorg in Nederland', aldus UMCG.

Verhogen overlevingskans

Die acute zorg door de Mobiel Medisch Teams in de meest ernstige gevallen, nog vóórdat de patiënt een ziekenhuis kan bereiken, verhogen de overlevingskans, de kwaliteit en de snelheid van het herstel van de patiënt. Om deze acute zorg ook voor de komende jaren te waarborgen tekenden de traumacentra een overeenkomst met ANWB MAA voor het gebruik en onderhoud van de helikopters waar de Mobiel Medische Teams (MMT) mee vervoerd worden.

Helikoptervloot vernieuwen

De ANWB MAA zal de komende jaren de helikoptervloot vernieuwen. Zowel innovatie van het interieur en de modulaire inrichting daarvan als het type helikopter zorgen dat de Mobiel Medisch Teams de komende jaren weer voorzien zijn van uitstekende faciliteiten. Het aantal inzetten van de traumahelikopters is de afgelopen jaren fors gestegen.

Stijging aantal inzetten

In de periode tussen 2012 en 2017 is het aantal inzetten gestegen van 5.000 naar 8500 per jaar. Door over te gaan op een nieuw onderhoudssysteem waarbij onderhoudsmonteurs sneller beschikbaar zijn op de helistations en indien nodig op de inzetlocatie, kunnen zij klein onderhoud en storingen sneller verhelpen. Hierdoor is de traumahelikopter sneller weer beschikbaar om patiënten te helpen.

Mobiel Medisch Team (MMT)

Een Mobiel Medisch Team staat 24/7 paraat en maakt gebruik van een helikopter en een speciaal uitgeruste auto (voorrangsvoertuig) en bestaat uit een gespecialiseerd arts, een gespecialiseerd verpleegkundige, en afhankelijk van het vervoersmiddel een piloot. Binnen het contract is ook een mogelijkheid opgenomen om de samenwerking twee maal te verlengen met een periode van vijf jaar.