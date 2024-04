Veel schade na explosie door brievenbus gegooid zwaar vuurwerk Veendam

De politie doet onderzoek naar een explosie van zwaar vuurwerk in een woning aan de Korte Akkers in Veendam.

Brievenbus

'Het zware vuurwerk werd in de nacht van woensdag op donderdag 25 april rond 03.50 uur door de brievenbus gegooid. We zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden, waarop mogelijk een verdacht voertuig te zien is', zo meldt de politie donderdag.

Veel schade

Het zware vuurwerk is in de gang ontploft. De explosie die daarop volgt richtte veel schade aan. Gelukkig raakte niemand gewond.

Onderzoek

De politie is gelijk een onderzoek gestart. De Forensische Opsporing is aan de slag gegaan, we hebben buurtonderzoek gedaan en we hebben camerabeelden veiliggesteld. Op beelden is een mogelijk verdacht voertuig te zien.