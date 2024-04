Hevig bebloede man verwondt agent

Agenten hebben donderdagochtend 25 april 2024 een man aangehouden die verward was en gewond rondliep op het Kloosterplein. Bij de aanhouding is een agent gewond geraakt.

Agenten kregen rond 01.00 uur een melding van een mogelijk verwarde man die rondliep met diverse stokken. Ter plaatse zien agenten dat hij hevig bebloed is en willen dan ook medische hulp bieden. Een ambulance komt ter plaatse, maar de verdachte verzet zich hevig. Hij slaat wild om zich heen en verwondt daarbij ook een collega. Uiteindelijk is de verdachte behandeld door de ambulance en meegenomen naar het ziekenhuis. De 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is later aangehouden en meegenomen naar de politiecel. De verwonde politieagent heeft aangifte gedaan van mishandeling.