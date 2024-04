Q-koorts besmetting op melkschapenbedrijf in Gelderse Brakel

Op een melkschapenbedrijf in het Gelderse Brakel is een besmetting met Q-koorts vastgesteld. Dit meldt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bacterie

Q-koorts is een zoönose en wordt veroorzaakt door Coxiella burnetii, een bacterie die algemeen voorkomt in de omgeving. De bacterie kan bij veel diersoorten voorkomen, maar veroorzaakt meestal geen problemen. Bij schapen en geiten kan de bacterie aanleiding geven voor abortus, waarbij grote hoeveelheden bacteriën in de omgeving terecht kunnen komen. Dit laatste kan ook bij normale geboortes het geval zijn.

Vaccinatieplicht

Omwille van het risico voor de volksgezondheid geldt er nog altijd een vaccinatieplicht voor bedrijven met meer dan 50 schapen of geiten die worden gehouden voor de bedrijfsmatige productie van melk en op bedrijven met een publieksfunctie. Sinds 2016 zijn er geen bedrijven met schapen of geiten meer geweest met een officiële besmetstatus.

Verplichte landelijke monitoring

De besmetting op het bedrijf in Brakel is aan het licht gekomen in de verplichte landelijke monitoring, waarbij op melkleverende schapen- en geitenbedrijven maandelijks onderzoek wordt gedaan in de tankmelk naar de aanwezigheid van Coxiella burnetii. De NVWA heeft direct opvolging gegeven aan deze bevinding en er zijn maatregelen genomen.