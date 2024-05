Vrouw slaat andere vrouw met bierpul in het gezicht

Het slachtoffer deed aangifte. Ze werkt in een horecazaak. Ze verklaart dat buiten uit het niets een vrouw bier over haar heen gooide en vervolgens in een zwaaiende beweging met een hardplastic bierpul tegen haar hoofd sloeg. Ze zag direct sterretjes en liep een bloedende hoofdwond op. Zij werd in een ambulance behandeld maar de verwonding moet nog op de huisartsenpost worden gehecht. Agenten belast met de horecadienst hebben met hulp van Cameratoezicht de verdachte op de Havermarkt gelokaliseerd en aangehouden.

Nog een aanhouding

Tijdens het horecatoezicht werd omstreeks 02.00 uur op de Haven ook nog een 22-jarige man uit Zevenbergschen Hoek aangehouden omdat hij een tijdelijk gebiedsverbod negeerde. Hij was eerder op de avond al aangesproken door het SOS-team omdat hij met glaswerk op straat liep. Kort daarna stak hij een rookbom af op de Torenstraat. Hij kreeg daarvoor een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde en een 12-uursverbod voor de binnenstad. Hij negeerde dat verbod waarna hij werd aangehouden en in de cel gezet.