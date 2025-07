Explosief in langzaam rijdende auto Purmerend: drie aanhoudingen

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 14 juli drie personen aangehouden op de Linnaeuslaan in Purmerend. 'In het voertuig van de verdachten werd een explosief aangetroffen', zo meldt de politie dinsdag.

Opvallend langzaam rijden

Het voertuig viel op doordat het opvallend langzaam reed. Daarom besloten agenten rond 02.00 uur de auto te controleren. 'De inzittenden gaven een onsamenhangend verhaal en bij verder onderzoek werd een explosief ontdekt. De omgeving werd afgezet en het explosief werd door de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) veiliggesteld. De drie verdachten zitten nog vast', aldus de politie

Extra maatregelen

Na de aanhouding van dit drietal zijn er extra maatregelen genomen, zowel zichtbare als onzichtbare. Dit omvat onder andere een verhoogde politie-inzet en extra surveillance. Ondanks deze maatregelen kon niet voorkomen worden dat er maandagavond rond 20.45 uur een explosie plaatsvond bij een woning aan de Slenkstraat in Purmerend en later in de nacht bij een woning aan de Kilstraat in Purmerend.

Onderzoek loopt

Vanwege het lopende onderzoek naar de verdachten en hun mogelijke doelwit heeft de politie besloten in een eerder stadium niet te communiceren over deze aanhoudingen. Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk of er een verband bestaat tussen de twee explosies van maandagavond en dinsdagnacht. Ook is niet duidelijk of de aanhoudingen iets te maken hebben met één van deze explosies. De politie zal samen met de gemeente Purmerend onderzoeken welke aanvullende maatregelen er nog meer nodig zijn.