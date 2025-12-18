Onderzoek naar overledene op A79 in volle gang

Het onderzoek naar de persoon die op zondag 14 december op de rijbaan van de A79 ter hoogte van Valkenburg is aangetroffen, is nog altijd in volle gang. Dit laat de politie donderdag weten.

Identificatie

'De prioriteit van het onderzoeksteam ligt bij het identificeren van het slachtoffer en het informeren van eventuele nabestaanden. Identificatie kan daarnaast helpen om de toedracht van het overlijden vast te stellen en te achterhalen hoe het slachtoffer op de rijbaan terecht is gekomen', aldus de politie.

Samenwerking met internationale partners

Voor de identificatie wordt momenteel technisch en tactisch onderzoek verricht. Hierin wordt ook samengewerkt met internationale partners. Zoals altijd staat zorgvuldigheid in het onderzoek voorop boven snelheid.

Getuigenoproep

Was u op 14 december rond 21.00 uur op of in de buurt van de A79 ter hoogte van Valkenburg? Of heeft u andere informatie die het onderzoeksteam kan helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.