Drie op de vier internetgebruikers gebruikt tweestapsverificatie

In 2024 wist 70 procent van de internetgebruikers wat tweetrapsverificatie betekent. In 2022 was dat 64 procent. '27 procent gebruikt deze manier van inloggen voor alle accounts waarbij dit mogelijk is, twee jaar eerder was dit nog 25 procent'. zo meldt het CBS donderdag op basis van het onderzoek Online Veiligheid en Criminaliteit onder mensen van 15 jaar of ouder.

Ouderen minst bekend onder 65-plussers

'De helft gebruikt het voor sommige accounts. Ouderen zijn het minst bekend met tweetrapsverificatie en gebruiken dit ook het minst vaak', aldus het CBS.

Een derde van 65-plussers niet bekend met tweetrapsverificatie

34 procent van de internetgebruikers van 65 jaar of ouder geeft aan nog nooit van tweetrapsverificatie te hebben gehoord, tegen 10 procent van de 25- tot 45-jarigen. Deze laatste leeftijdsgroep weet het vaakst wat deze inlogmethode is: 83 procent van hen weet wat het is, tegen 48 procent van de 65-plussers.

Ook minste gebruik tweetrapsverificatie onder 65-plussers

Met 42 procent gebruiken 65-plussers het minst vaak tweetrapsverificatie. 25- tot 45-jarige internetgebruikers doen dit juist het vaakst wel voor alle accounts waarbij dat mogelijk is (32 procent). Onder 65-plussers is dit 18 procent.