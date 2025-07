Foodwatch veroordeelt Red Bull-sponsoring FC Utrecht

Voetbalclubs fungeren als rolmodellen voor duizenden kinderen en jongeren. Door een partnerschap aan te gaan met een producent van energiedrankjes - die vanwege hun hoge cafeïne- en suikergehalte niet geschikt zijn voor minderjarigen - stuurt FC Utrecht een verkeerd signaal naar het jonge deel van hun achterban.

"Dit is pure kindermaketing met een heel erg ongezond product,” aldus directeur van foodwatch Nicole van Gemert. "Kinderen die hun favoriete voetbalclub zien samenwerken met Red Bull, zullen dit merk automatisch associëren met sport, prestaties en hun helden. Dit is precies wat de tabaksindustrie decennia deed voordat we dat terecht verboden."

De timing is extra zorgwekkend nu steeds meer jongeren energiedranken consumeren, ondanks waarschuwingen van gezondheidsexperts over risico's zoals hartkloppingen, slaapproblemen en afhankelijkheid. Verschillende Europese landen hebben al restricties ingevoerd op de verkoop van energiedranken aan minderjarigen.

Als sinds 2014 voert foodwatch actief campagne op dit thema. In 2018 is er onderhandeld over leeftijdsrestricties voor energiedrankjes aan de kassa van supermarkten. Dit heeft echter weinig tot geen resultaten opgeleverd. Vervolgens heeft foodwatch een oproep gedaan aan de tien grote Nederlandse supermarkten (samen goed voor 90% marktaandeel) om een leeftijdsgrens tot 18 jaar te gaan implementeren. Ondanks het feit dat supermarkten hebben gesteld open te staan voor een leeftijdsgrens op energiedrankjes hebben alleen Lidl en Aldi er een ingevoerd.

Foodwatch roept FC Utrecht op om deze deal te heroverwegen en in plaats daarvan partnerships aan te gaan die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van jonge supporters. Voetbalclubs hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder reikt dan commerciële belangen.