Minderjarige (15) nepagent aangehouden in Tilburg

Telefoontje

Op 31 maart krijgt een bewoner van de Bellinistraat in Tilburg een telefoontje van een nepagent. Even later haalt iemand bankpassen en kostbaarheden op. Het slachtoffer beseft later dat dit geen echte agent was maar een oplichter. Direct wordt de politie gebeld.

Uitgebreid onderzoek

'De politie start meteen een buurtonderzoek. Er wordt gesproken met getuigen en camerabeelden in de buurt worden bekeken. Ook wordt forensische opsporing gevraagd onderzoek te doen naar sporen in de woning. Er worden sporen gevonden en zo wordt de identiteit van de verdachte bekend', aldus de politie.

Nepagent van bed gelicht

In de ochtend van 7 juli is de nepagent van zijn bed gelicht. Hier zijn ook gegevensdragers in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek. De jongeman uit de gemeente Tilburg zit nog vast en wordt verhoord.