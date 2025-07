'Btw-verhoging op logies raakt budgettoerisme en grensregio’s hard'

Utrecht

De geplande btw-verhoging op logies van 9 naar 21 procent zet het aantal boekingen bij hotels en vakantieparken onder druk. Onderzoek van Significant APE, in opdracht van het ministerie van Financiën, laat zien dat het aantal boekingen mogelijk met dertig procent daalt. Dit geldt vooral voor budgetaccommodaties en in grensregio’s. Hierdoor wijken toeristen uit naar goedkopere alternatieven net over de grens. Dit zegt Sjuk Akkerman, sector specialist Services & Leisure bij ING Sector Banking