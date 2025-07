Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2026 omhoog

De werkgeverspremies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering WGA en Ziektewet (ZW) – ook bekend als premies Werkhervattingskas (Whk) - gaan omhoog in 2026. De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat meer (jonge) mensen langdurig ziek zijn en een beroep doen op de arbeidsongeschiktheidsregelingen. De gemiddelde premie van de WGA stijgt met 0,13 procentpunt naar 0,96% in 2026. Bij de Ziektewet gaat de gemiddelde premie omhoog met 0,06 procentpunt, naar 0,56%.

De sociale premies die werkgevers over het loon van hun werknemers afdragen, zijn nodig om onder andere de arbeidsongeschiktheidsregelingen te financieren. Dit is wettelijk zo vastgelegd. Voor de WGA en Ziektewet heeft een werkgever de keuze om het risico zelf te dragen (eigenrisicodrager) of om zich publiek te verzekeren via UWV. Tot 1 oktober hebben werkgevers de tijd om het eigenrisicodragerschap (ERD) te starten of te beëindigen.

Oorzaken stijging premie WGA

De stijging van het gemiddelde premiepercentage voor de WGA in 2026 is hoger dan de afgelopen jaren. ‘Dat komt vooral door een toename van de uitgaven aan arbeidsongeschikheidsverzekeringen,’ licht bestuursvoorzitter Maarten Camps toe. ‘Meer jonge mensen kampen met longcovid en psychische aandoeningen. Ook de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over ‘loonloze tijdvakken’ heeft invloed. Op basis van deze uitspraak gaat UWV WIA-uitkeringen verhogen door rekening te houden met tijdvakken waarop geen loon is ontvangen. Het herstel van de dagloonfouten bij WIA-uitkeringen heeft naar verwachting een verwaarloosbaar effect op de WGA-premie.’

60-plusmaatregel

In de premiestelling voor de WGA is rekening gehouden met de herintroductie van de 60-plusmaatregel per 1 september 2025 voor de duur van twee jaar. Dit betekent dat WGA-uitkeringen aan 60-plussers die vanaf 1 september 2025 instromen worden betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds in plaats van uit de Werkhervattingskas. Door de financiering uit een ander fonds spelen deze uitkeringen aan 60-plussers geen rol in de stijging van de premie WGA.

Oorzaken stijging premie Ziektewet

De gemiddelde premie die werkgevers betalen voor de Ziektewet is gestegen ten opzichte van 2025. Dit komt vooral door een toename van de uitgaven aan de Ziektewet. Camps: ‘Ook hier zien we de gevolgen van dat meer mensen langdurig ziek zijn en een uitkering krijgen.’ De premies waren in de periode 2019 - 2024 onvoldoende om alle kosten voor de Ziektewet te dekken. Daardoor is er een negatief Ziektewetvermogen binnen de Werkhervattingskas. Voor 2026 is de Ziektewetpremie iets hoger vastgesteld dan nodig voor de lopende uitgaven, zodat het tekort kleiner wordt.