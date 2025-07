Politie pakt 4 verdachten op voor verkrachting oktober 2024 in Maastricht

Het onderzoeksteam van de recherche heeft vier verdachten geïdentificeerd en aangehouden in een onderzoek naar een verkrachtingszaak in Maastricht, die vorig jaar oktober plaatsvond. Dit meldt de politie dinsdag.

Verkrachting

Een jonge vrouw fietst in de nacht van 28 oktober 2024 na een avond stappen in de binnenstad van Maastricht naar huis. Omdat ze nog niet heel bekend is in haar nieuwe woonplaats gebruikt ze Google Maps om de weg te vinden. Bij de Sint Servaasbrug komt ze een groep van vier mannen tegen. Het viertal biedt aan haar naar huis te brengen. Ze nemen haar fiets daarbij van haar over. In plaats van naar haar woning, brengen ze haar naar de Hoogbrugstraat. Hier wordt de jonge vrouw gedwongen een pand binnen te gaan en wordt zij verkracht.

Beelden

Sinds eind oktober is er uitvoerig onderzoek gedaan. 'Hierbij hebben we geblurde beelden van de verdachten gedeeld. Dat heeft veel tips en bruikbare informatie opgeleverd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de vier verdachten. Meer informatie over de verdachten kunnen we niet geven omdat het onderzoek nog in volle gang is', aldus de politie.