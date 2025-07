Man (39) aangehouden na opruiing en bedreiging wethouder Integratie en Asiel

Komst van een opvangcentrum voor vluchtelingen

'De man kwam bij de politie in beeld in aanloop naar een bijeenkomst die op maandagavond 14 juli in Vianen werd gehouden, waarbij bewoners worden bijgepraat over de komst van een opvangcentrum voor vluchtelingen in deze stad. De verdachte zit vast en wordt verhoord', aldus de politie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak en zal later beslissen of de man vervolgd zal worden.

Strafbaar

Het aanzetten tot gewelddadig gedrag en het bedreigen van een wethouder is strafbaar. In een democratisch proces kunnen opvattingen schuren, maar wanneer er sprake is van een verdenking van strafbare feiten richting wethouders of andere ambtenaren zullen politie en justitie daarop handelen.