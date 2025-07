19-jarige man uit Eindhoven verdacht van voorbereiden aanslag

'Of hij het echt zou doen? Hij zegt van niet, maar toch wordt een 19-jarige man uit Eindhoven verdacht van het voorbereiden van aanslagen. Uit zijn telefoon kwam een beeld van iemand die zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende jihad had eigen gemaakt. Vandaag stond de man voor de rechter', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

'Doden van ongelovigen gelegitimeerd'

De jonge verdachte kwam in beeld nadat in Den Haag een onderzoek was gestart tegen een nog maar 15-jarige jongen. Die bleek onder meer met de 19-jarige verdachte uit Eindhoven contact te hebben. Samen hadden ze het via berichtendienst Telegram over het geloof en hoe vanuit het geloof het doden van ongelovigen werd gelegitimeerd.

Mogelijke doelwitten aanslagen

Ze spraken over mogelijke doelwitten voor aanslagen, zoals het parlement of het ontvoeren en doden van de voorman van een rechts-extremistische groepering. Ook deelden ze filmpjes van bijvoorbeeld hoe je een bom kunt maken of het beste iemand kunt neersteken. Al gezien, reageerden ze dan naar elkaar.

Informatie gedeeld

Verdachte zegt dat hij nooit van plan was daadwerkelijk iets te ondernemen. Dat maakt in de strafzaak eigenlijk geen verschil. Ook al deelden ze alleen nog maar filmpjes en informatie, toch vindt het Openbaar Ministerie dat al voorbereiding van een aanslag. Immers, zonder die informatie kun je de aanslag niet uitvoeren, redeneerde de officier van justitie. "Als je geen kennis vergaart over een explosief, hoe kun je die dan gebruiken?"

Filmpjes gedeeld op openbare Tiktok-account

De verdachte deelde ook veel filmpjes op zijn openbare Tiktok-account, filmpjes die soms wel duizend keer zijn bekeken. Daarom wordt hij ook verdacht van het verspreiden van opruiend terroristisch materiaal.

Eis OM: 2 jaar celstraf

Het Openbaar Ministerie eiste 2 jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.