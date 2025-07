OM gaat Ongehoord Nederland niet vervolgen voor discriminatie

Vacature

Medio 2024 kwamen er verschillende aangiftes binnen over een vacature van de omroep. Ongehoord Nederland zocht een nieuwe hoofdredacteur en schreef onder andere: “Je bent een journalistiek zwaargewicht (m/v, geen “x”).” 'Na een zorgvuldige juridische afweging oordeelt het OM dat dit, in deze situatie, niet strafbaar is', aldus het OM.

Non-binaire mensen uitgesloten voor deze functie

Ongehoord Nederland sluit met deze tekst non-binaire mensen uit voor de functie. Dat is discriminatie op basis van geslacht. Hoewel het OM begrijpt dat dit kwetsend kan zijn, moet het OM een juridische afweging maken. Volgens het Wetboek van Strafrecht is deze vorm van discriminatie alleen strafbaar als dit wordt gedaan ‘in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf’. Aangezien Ongehoord Nederland een omroepvereniging is, is hier in dit geval geen sprake van.

Omroep is een vereniging

De medewerkers van Ongehoord Nederland zijn geen ambtsdragers. Om juridisch gezien te spreken over een ‘beroep of bedrijf’ is een winstoogmerk vereist. Hier is volgens het OM geen sprake van, omdat de omroep een vereniging is, die zich richt op het verzorgen van publieke mediadiensten en niet op het maken van winst. Om die reden zijn de aangiftes geseponeerd.