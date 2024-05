Douane onderschept twee partijen cocaïne

Tijdens een reguliere controle in de Rotterdamse haven heeft de Douane zaterdag 4 mei twee ladingen cocaïne onderschept. De drugs die als eerste werd gevonden zaten in de constructie van een container met bananen en de 41 kilo drugs had een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro.

De container was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De bananen waren bestemd voor een bedrijf in Duitsland. Dat bedrijf lijkt niets met de smokkel van de cocaïne te maken te hebben.

Tweede vondst

Later op de dag werd er 130 kilo cocaïne onderschept. De verdovende middelen zaten in de constructie van een container die was geladen met avocado’s. De straatwaarde van de drugs is bijna 10 miljoen euro.

De container was afkomstig uit Peru. De avocado’s waren bestemd voor een bedrijf in Nederland. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel van de cocaïne te maken.