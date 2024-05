Demissionair premier Rutte brengt bezoek aan Groningen

'Nij Begun'

Het bezoek staat in het teken de langjarige economische agenda die onderdeel is van Nij Begun, het brede pakket met maatregelen voor schadeherstel, uitvoering van de versterking en sociaal en economisch perspectief voor Groningen en Noord-Drenthe'', aldus het ministerie.

Doel economische agenda

Het doel van de economische agenda is dat Groningen en Noord-Drenthe de komende 30 jaar een aantrekkelijke plaats zullen zijn en blijven om te werken, leren, studeren en investeren. Met de agenda wordt ingezet op 3 grote transities: duurzame energie, gezondheid en landbouw.

Loppersum

Het bezoek aan Groningen start in Loppersum. Daar heeft de minister-president een keukentafelgesprek met MKB-ondernemers uit het dorp over hun ervaringen met ondernemen in het aardbevingsgebied en hun ideeën voor de toekomst.

Appingedam

In Appingedam bezoekt de minister-president Campus Eemsdelta. Hier krijgen zo’n 1.700 leerlingen les, van voortgezet onderwijs tot mbo. De minister-president spreekt met studenten, docenten en bestuurders van de campus.

Avebe Innovatiecentrum Zernike Campus Groningen

Het bezoek aan Groningen wordt afgesloten bij het Avebe Innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen. Onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en overheden werken in Groningen samen in regionale campussen waar kennisontwikkeling, scholing en innovatie aan elkaar verbonden worden. Dit wordt mede ondersteund vanuit de economische agenda. En marge van het bezoek heeft de minister-president een ontmoeting met regionale bestuurders en de kwartiermakers van de economische en de sociale agenda van Nij Begun.