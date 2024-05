Politie: 'Man bracht vrouw om het leven woning Nieuwediep'

De politie heeft het onderzoek naar het overlijden van een 44-jarige man en een 30-jarige vrouw uit de gemeente Aa en Hunze bijna afgerond. De man en de vrouw zijn op zondag 5 mei 2024 aangetroffen in een woning in het Drentse dorp Nieuwediep.

'Man bracht vrouw om het leven'

'We gaan er op dit moment vanuit dat de man zijn vrouw om het leven heeft gebracht. Daarna is hij zelf overleden. Hoewel er nog wordt gewacht op de uitslagen van het toxicologisch onderzoek, trekt de politie op dit moment de conclusie dat er bij het overlijden van beide personen geen derde persoon betrokken is geweest', aldus de politie.

Sporenonderzoek

De politie heeft in de woning uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Daarnaast zijn er meerdere getuigen gehoord en zijn de lichamen van de overleden personen onderzocht. Ook heeft de politie gekeken naar meerdere scenario’s.

Toxicologisch onderzoek

Nadat de uitslagen van het toxicologisch onderzoek binnen zijn zal de politie het onderzoek afronden. Dan zal al dan niet meer gezegd kunnen worden over de oorzaak van het overlijden van de man.