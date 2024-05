Rotterdammer (34) aangehouden die spoor en snelweg op rende

Hulpdiensten hebben zaterdagochtend groot ingezet om een 34-jarige man te helpen die de Kralingse Plas in was gedoken en daar niet meer uit wilde komen. Mensen maakten zich zorgen om zijn gezondheid. Diezelfde middag moesten de hulpdiensten weer uitrukken toen dezelfde man via het spoor de snelweg oprende. Dat leverde een levensgevaarlijke situatie op voor hem en de medeweggebruikers. Hij is getaserd en kon toen worden aangehouden. Er wordt nu gekeken welke zorg de Rotterdammer nodig heeft.

Omstanders meldden zaterdagochtend rond 11.10 uur dat een man bij de Kralingse Plas zorgwekkend gedrag vertoonde. Kort naarna sprong de man in het water en wilde daar niet meer uitkomen. Hulpdiensten schoten met veel inzet te hulp en probeerden hem uit het water te praten. Na ongeveer twee uur lukte dat. De man werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Die avond, rond 20.45 uur waren agenten voor een andere melding in datzelfde ziekenhuis, toen zij zagen dat beveiligers problemen hadden met een man die het ziekenhuis niet wilde verlaten. De agenten gingen ook met de man in gesprek en vroegen hem te vertrekken. Toen hij dat nog altijd weigerde, vertelden de agenten hem dat hij was aangehouden. Daartegen ging de man in verzet. De taser die de agenten inzetten, had geen enkel effect.

De man ging er vandoor, sprong in een nabijgelegen sloot en zwom naar het nabijgelegen spoor. Daar klom hij uit het water en liep over het spoor. Het treinverkeer werd direct stilgelegd. Via het spoor liep de man echter de snelweg A20 op, waar nog volop verkeer was en wederom een levensgevaarlijke situatie ontstond. Met een taser kon de man worden gestopt en aangehouden. Het bleek om dezelfde man te gaan als die ochtend. Hij is weer voor controle naar een ziekenhuis gebracht. De snelweg is korte tijd in beide richtingen dicht geweest.