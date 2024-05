Nederland twee minuten stil

De nationale herdenking bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zonder verstoringen verlopen. Vooraf waren verschillende maatregelen genomen om dit te voorkomen.

Voorafgaande aan de twee minuten stilte legde koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans bij het monument. Na de twee minuten stilte klonk zoals gewoonlijk het Wilhelmus.

De vijftienjarige Marijn Spruit hield hierna een voordracht en vertelde haar familieverhaal over haar overgrootouders die elkaar na de oorlog ontmoetten. Hij was een soldaat in het voormalig Nederlands-Indië en zij was verpleegster.