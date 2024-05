Huiszoeking na aantreffen kinderpornografie

De afgelopen week heeft de politie woningen doorzocht bij zeven verdachten in een onderzoek naar het bezit en verspreiding van kinderpornografie. Daarbij zijn onder andere computers en telefoons in beslag genomen voor verder onderzoek.

Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies trof bij een onderzoek naar end-to-end encrypte chatapplicaties kinderpornografie aan. Ondanks dat de verdachten op deze versleutelde applicaties veilig en anoniem dachten te communiceren, is hun identiteit vastgesteld. In samenwerking met de TBKK’s van de eenheden Noord-Holland, Den-Haag, Oost-NL, Zeeland-West-Brabant en Rotterdam, heeft de politie hun woningen doorzocht en de gegevensdragers meegenomen voor onderzoek.

Tegen de zeven mannen, in de leeftijd van 41 tot 77 jaar, loopt een strafrechtelijk onderzoek. Zij zijn in beeld gekomen omdat ze actief waren in verschillende chatgroepen waarin een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal werd gedeeld en werd gesproken over ernstig seksueel misbruik van jonge kinderen.

De politie ziet een zorgelijke toename van dit soort groepen op end to end end encrypte chatapplicaties waarin heftig materiaal wordt gedeeld. Naast beelden van ernstig seksueel kindermisbruik worden er in deze groepen ook beelden van mishandelingen en martelingen van kinderen verstuurd. Daarnaast treffen ze in deze groepen andere schokkende en mensonterende beelden aan zoals onthoofdingen van volwassenen en grove mishandelingen van dieren.