'Bangalijst' op Leidsche Rijn College in Utrecht, justitie start strafrechtelijk onderzoek

De politie doet onderzoek nadat er woensdag 12 juni aangifte is gedaan door het Leidsche Rijn College in Utrecht vanwege het opstellen en verspreiden van een lijst met kwalijke (of schadelijke) informatie over leerlingen. Dit meldt de politie woensdag.