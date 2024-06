Twee gewonden bij steekincident

Rond 1.20 uur krijgt de politie meerdere meldingen van een incident bij een flat aan de Ookmeerweg in Amsterdam Nieuw-West. Getuigen horen meerdere mensen hard schreeuwen. Toegesnelde agenten komen ter plaatse en treffen op de Ookmeerweg iemand aan met steekverwondingen.

Aan de Nieuwe Laan wordt ook een slachtoffer met ernstige verwoningen aangetroffen. Beiden personen zijn vervoerd naar het ziekenhuis. In de omgeving hebben agenten twee personen aangehouden.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Op dit moment vermoeden we dat alle personen betrokken zijn bij het steekincident. De politie doet op verschillende plekken onderzoek.