ICAO-Raad: Russische Federatie verantwoordelijk voor neerhalen van vlucht MH17

De Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO-Raad) heeft maandag in Montreal geoordeeld dat de Russische Federatie verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17 en daarmee het Verdrag van Chicago inzake internationale burgerluchtvaart heeft geschonden. De ICAO-Raad heeft dit besluit genomen in de zaak die Nederland en Australië in 2022 hebben aangespannen tegen de Russische Federatie vanwege het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Nederland en Australië zijn met dit besluit in het gelijk gesteld.

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken: “Ik ben blij met het besluit van de ICAO-Raad, in de eerste plaats voor de nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17. De beslissing kan hun verdriet en het leed niet wegnemen, maar het is een belangrijke stap in de richting van waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor alle slachtoffers van van vlucht MH17 en hun nabestaanden. Daarnaast is deze uitspraak een duidelijk signaal aan de internationale gemeenschap dat staten niet zonder gevolgen het internationaal recht kunnen schenden.”

In de komende weken buigt de ICAO-Raad zich over de wijze waarop rechtsherstel zal moeten plaatsvinden. Nederland en Australië verzoeken in dat kader de ICAO-Raad om de Russische Federatie op te leggen om hierover met Nederland en Australië in onderhandeling te treden en dit proces te begeleiden. Dit laatste om te zorgen dat de onderhandelingen te goeder trouw worden gevoerd, volgens vastgestelde tijdlijnen en daadwerkelijk tot resultaten zullen leiden.

Er zijn 193 landen aangesloten bij ICAO, een gespecialiseerde organisatie van de VN. Op grond van het Verdrag van Chicago mogen deze staten geen wapens gebruiken tegen burgerluchtvaartuigen tijdens de vlucht. De ICAO-Raad mag oordelen of landen het Verdrag van Chicago hebben geschonden.

De uitspraak kwam maandag tot stand door middel van een stemming door leden van de ICAO-Raad. Het overgrote deel van de raadsleden steunde de positie van Nederland en Australië.