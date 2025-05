Taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist voor hulp bij zelfdoding

Aankoop 'boek'

De verdachte schrijft aan zijn klanten dat hij weet dat wat hij doet illegaal is. Om niet tegen de lamp te lopen, vraagt hij daarom de aankoop van het dodelijk middel in de bankoverschrijving als de aankoop van een 'boek' aan te duiden. Ook schrijft hij in kapitalen dat na ontvangst van de bestelling alle onderlinge communicatie gewist moet worden. “De verdachte heeft welbewust de wet overtreden. Hij verdoezelde zijn handelen door zeer veiligheidsbewust te zijn en zijn sporen zo veel mogelijk uit te wissen”, aldus de officier van justitie.

Hulp bij zelfdoding is strafbaar

De officier stond vandaag uitgebreid stil bij het maatschappelijk debat rondom het recht op een zelfgekozen levenseinde. “Het is een thema dat zeer leeft binnen de maatschappij. Er is een stroming in onze maatschappij die vindt dat het leveren van een dodelijk middel gerechtvaardigd is, omdat iedereen moet kunnen beschikken over zijn eigen lot. Dat wordt door hen als een absoluut recht gezien. Een redenering die juridisch gezien niet opgaat. De korte uitleg is dat hulp bij zelfdoding op grond van de wet strafbaar is. Een maatschappelijke discussie hierover is waardevol, maar moet niet in rechtszaal worden gevoerd. Het gaat in deze zaak om de handhaving van de huidige wet.”

In beginsel wordt voor de feiten die aan deze verdachte ten laste zijn gelegd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De officier houdt in dit specifieke geval echter rekening met de kwetsbare persoonlijkheid van de Barendrechter, zijn leeftijd en het feit dat hij een blanco strafblad heeft.

Hulp

Denk je aan zelfmoord of heb je zelf het middel X thuis liggen? Maak je je zorgen om iemand uit je naaste omgeving? Praat erover. Open, anoniem en vertrouwelijk. 113 Zelfmoordpreventie (www.113.nl) staat dag en nacht klaar voor mensen met zelfmoordgedachten en naasten.