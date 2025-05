CBS: In april 9 procent faillissementen minder dan een jaar eerder

In april zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 331 bedrijven failliet verklaard, meldt het CBS. 'Dat zijn 31 minder faillissementen dan in dezelfde maand een jaar eerder, ofwel een daling van 9 procent. Ten opzichte van maart is het aantal faillissementen gestegen met 23 procent', zo meldt het CBS maandag.

Faillissementsgraad ook lager

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100 duizend bedrijven, kwam in april uit op 9,0. Een jaar eerder werden er per 100 duizend bedrijven 10,1 failliet verklaard. Sinds de start van de reeks in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8. Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100 duizend bedrijven tot 2024 weer op. Sindsdien stabiliseerde de faillissementsgraad op een relatief laag niveau.