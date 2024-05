Toename fraude via nepwebshops

De politie telde in de eerste vier maanden van 2024 bijna 33.000 meldingen van fraude. Een woordvoerder van de politie laat aan de krant weten dat iets meer dan de helft van de fraude plaatsvind via webwinkels of op handelsplatforms zoals marktplaats. Dit geeft aan dat er elke tien minuten een melding binnen komt bij de politie van die specifieke vorm van fraude.