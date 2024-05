Ook Rotterdam verlaagt snelheid in centrum naar 30 km/u

Drukke straten

Niet overal dus, maar alleen in straten waar het nodig én mogelijk is. Op dit moment is al meer de helft van de straten (55%) in Rotterdam 30 km/u. Daar komen nu 115 straten bij. Dat zijn drukke straten waar veel mensen wonen of waar winkels, restaurants en cafés zijn gevestigd. Op die plekken is de verkeerssituatie zo onveilig, dat er snel iets moet veranderen.

Aantal verkeersslachtoffers te hoog

Het gaat namelijk niet goed met de veiligheid in het verkeer in Rotterdam. In de afgelopen 10 jaar was het aantal verkeersslachtoffers in Rotterdam niet zo hoog; 1.446 gevallen in één jaar (2023). In 2021 waren dit er 1.159. Van al deze verkeersongelukken gebeurt 80% op een weg waar de snelheidslimiet 50 km/u is.

Door 30 km/u te rijden, wordt het verkeer voor iedereen veiliger en overzichtelijker.

Reistijd niet veel langer met 30 km/h

Wethouder Vincent Karremans (o.a. Handhaving en Mobiliteit): “Met deze maatregel doen we een enorme investering in de verkeersveiligheid, de grootste in jaren. En dat is hard nodig. We pakken in 115 straten in één keer verkeersonveilige situaties aan door de snelheid te verlagen en de weg aan te passen met drempels, belijning of wegversmallingen. En de reistijd? Die blijft met 30 km/u nagenoeg hetzelfde als met 50 km/u.”

Minder ongelukken met letsel met 30 km/u

Bij een snelheid van 30 km/u stijgt de overlevingskans van een voetganger of fietsers bij een botsing met een auto naar maar liefst 90%. Dit komt doordat een auto bij een snelheid van 50 km/u 2 keer zo lang nodig heeft om te remmen en tot stilstand te komen. Elke extra seconde en meter kan het verschil betekenen tussen leven en dood.

30 km/u heeft ook andere effecten op de omgeving

•Er is veel minder verkeerslawaai;

•Het verkeer blijft nog altijd goed doorstromen, en alles is goed bereikbaar;

•Het heeft vrijwel geen effect op de reistijd;

•Er komen meer veilige oversteekplekken voor voetgangers en we verbreden (daar waar het kan) fietsstroken op wegen waar auto’s straks 30 km/u rijden.

Hoe ziet een straat met 30km/u eruit?

Een andere maximumsnelheid is best even wennen. Zeker voor mensen die dagelijks achter het stuur zitten. Daarom wordt de nieuwe maximumsnelheid duidelijk zichtbaar op straat. Zo plaatsen we nieuwe verkeersborden, wordt er belijning op de weg toegevoegd of weggehaald en leggen we soms verkeersdrempels aan. Ook komt er een informatiecampagne om aan te geven waar én waarom we 30 km/u rijden. Met het Openbaar Ministerie worden gesprekken gevoerd over de inzet van (mobiele)flitspalen op 30 km/u wegen. In het afgelopen jaar is de maximumsnelheid al aangepast in meerdere straten, zoals in de Walenburgerweg, op de Willemsbrug en in de Jonker Fransstraat.

50km/u

Naast 115 straten zijn er ook plekken waar de maximumsnelheid niet zomaar veranderd kan worden. Hier rijden veel bussen en/of trams of nood- en hulpdiensten, zoals ambulances, brandweer en politie. Of het zijn belangrijke verkeersaders Rotterdam in en uit. Die straten blijven voor nu 50 km/u. Elke straat is anders, en vraagt om maatregelen die daar helpen de verkeersveiligheid te verbeteren voor iedereen.