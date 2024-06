Explosie en brand bij pand Alberdingk Thijmstraat

Foto: MV

Venlo Rond de klok van 04:00 uur vond er een explosie plaats bij een pand aan de Alberdingk Thijmstraat in Venlo. Daarbij is grote schade ontstaan aan het pand. Er is korte tijd ook sprake geweest van brand in het pand. Bij de explosie en brand zijn geen slachtoffers gevallen.

De politie doet onderzoek naar deze explosie. We zijn op zoek naar camerabeeld en getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heb je meer informatie? Of wil je beelden met ons delen? Dat kan via 0900-8844, anoniem via M. (Meld Misdaad Anoniem) op 0800-7000 of via politie.nl/upload.