Opnieuw hoge aantallen agressie en geweld tegen politie

Ook in 2024 kregen veel politiemensen te maken met agressie en geweld. In totaal deden politiemedewerkers 12.543 keer melding van geweld tegen politieambtenaren (GTPA). Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie. Programmamanager GTPA Henk van Dijk: ‘Opnieuw is het aantal GTPA-incidenten hoog. Het is niet oké als iemand agressie en geweld tegen je gebruikt omdat je je werk doet. Mensen beseffen niet welke schade ze aanrichten. Fysiek en mentaal.’

Meer dan duizend politiemedewerkers maakten melding van een vorm van mishandeling. Hieronder vallen poging tot doodslag (139), poging tot zware mishandeling (167) en zware mishandeling (46). In bijna de helft van de registraties (5352) was er sprake van belediging.

‘Geweld tegen politieambtenaren is niet normaal en mag dat ook nooit worden’, benadrukt Van Dijk. ‘Dit heeft grote impact op politiemensen. We geven dergelijke gevallen daarom prioriteit als duidelijk signaal dat dergelijk gedrag onacceptabel is. Elk type geweld vraagt om eigen maatregelen. Daarin hebben we afgelopen tijd al belangrijke stappen gezet. De strafbaarheidstelling van doxing en de invoering van een algeheel vuurwerkverbod zijn bijvoorbeeld essentiële maatregelen om agressie en geweld tegen politiemensen tegen te gaan.’

Bedreiging en intimidatie

Bedreiging en intimidatie kunnen verstrekkende gevolgen hebben op politiemedewerkers. In totaal werden vorig jaar 1263 gevallen van bedreiging geregistreerd. Een vorm van intimidatie die structureel om extra aandacht vraagt, is doxing; het online openbaar maken en delen van persoonsgegevens, adressen of telefoonnummers met als doel vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast of hinder te veroorzaken in het dagelijks leven van politiemensen.

Dit werd in 2024 voor het eerst landelijk geregistreerd door de politie met in totaal 23 meldingen. ‘De absolute aantallen lijken misschien niet hoog, maar zo’n aantal zegt niets over de enorme impact die het heeft op iemands omgeving. Het bedreigen en intimideren van politiemedewerkers in hun privéleven gaat ver over de grens. Wanneer dit gebeurt, zitten wij daar als werkgever dan ook bovenop. Het strafbaar stellen van doxing is een belangrijke stap in het te lijf gaan van deze problematiek’, aldus Van Dijk.

Uit onderzoek dat vorig jaar werd gepubliceerd bleek dat bijna een kwart van alle agenten en rechercheurs weleens is bedreigd door criminelen.

Vuurwerkverbod

De jaarwisseling is een terugkerend jaarlijks dieptepunt met veel politiemensen die mikpunt zijn van geweld met vuurwerk. Het onderwerp heeft de laatste tijd veel in de belangstelling gestaan toen de Tweede Kamer instemde met de invoering van een algeheel vuurwerkverbod. De politie is tevreden met de invoering van een verbod dat komende jaarwisseling nog niet van kracht is. Van Dijk: ‘Zoals elk jaar moeten we ons ook dit jaar samen met andere hulpverleningsorganisaties goed voorbereiden op de jaarwisseling. Ook na de invoering van het vuurwerkverbod blijven we dat doen, waarbij we ervan uit gaan dat op termijn het verbod een goede uitwerking zal hebben op het vuurwerkgeweld.’

Geweld tegen mensen met een publieke taak

Naast geweld specifiek tegen politieambtenaren worden ook de aangiftes geregistreerd van mensen met een publieke taak bij andere instanties, zoals werknemers van OV-bedrijven, scholen of in de zorg. Dit valt onder het programma Veilige Publieke Taak (VPT). Deze cijfers laten een lichte daling zien. Van 3561 aangiften in 2023 naar 3458 aangiften in 2024. ‘Dit blijft reden tot zorg’, aldus Van Dijk. ‘We streven ernaar dat er altijd aangifte wordt gedaan wanneer er sprake is van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak. Dat gebeurt nu vaak niet en dat heeft onze aandacht. We werken er bijvoorbeeld aan om het doen van aangifte laagdrempeliger te maken. Maar de werkgeversorganisaties hebben hier ook een bepalende rol in. Samen met die instanties kijken we op welke manier we de aangiftebereidheid kunnen verbeteren.’