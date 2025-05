Premier Schoof en minister Brekelmans naar de JEF-top Noorwegen

Steun aan Oekraïne en veiligheid in Europa

'De top vindt plaats in Oslo op donderdag 8 en vrijdag 9 mei 2025 en staat in het teken van steun aan Oekraïne en de veiligheid in Europa', aldus het ministerie. De minister-president is donderdagavond aanwezig bij het informele diner van staatshoofden en regeringsleiders van de deelnemende landen. Minister Brekelmans neemt 9 mei deel aan de JEF-top.

Samenwerkingsverband

De Joint Expeditionary Force (JEF) is een militair samenwerkingsverband tussen verschillende landen. Naast Nederland nemen Denemarken, Estland, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden deel.