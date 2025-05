Man (20) gewond na schietincident Amsterdam-Noord

Aan de Gare du Nord bij metrostation Noord in Amsterdam-Noord is vanmiddag een 20-jarige man gewond geraakt bij een schietincident. 'We zijn op zoek naar twee verdachten', zo meldt de politie dinsdag.

Eerste hulp

Kort na de melding – rond kwart voor drie – zijn agenten ter plaatse. Ze treffen één gewond slachtoffer op straat aan en verlenen direct eerste hulp. De man is aanspreekbaar met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

In zwart gekleed

'Na het incident zijn er twee personen in het zwart gekleed weggerend in de richting van het Krijtmolenpark. Een van de verdachten is een man, licht getint, rond de 1.70 meter lang, heeft zwart haar en een ingevallen gezicht. Hij droeg een zwarte jas met capuchon, zwarte broek en zwarte schoenen. Mogelijk had hij een zwarte tas bij zich.

De andere verdachte is ook een man, rond de 1.80 meter lang, licht getint, heeft een zwarte snor. Ook hij was in het zwart gekleed: een zwarte jas met een capuchon vermoedelijk van het merk The North Face, een strakke zwarte joggingbroek, zwarte sportschoenen met een witte zool en hij droeg een zwarte schoudertas', aldus de politie.

Getuigenoproep

De recherche is een onderzoek gestart en roept iedereen die iets gezien of gehoord heeft om zich te melden.