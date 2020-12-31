Agent gewond na bekogeld te zijn met vuurwerk

Dinsdagavond is een agent in Rotterdam gewond geraakt nadat zij bekogeld is met vuurwerk. Dat gebeurde tijdens de surveillance in de Indrapoerastraat rond 20.10 uur. Een 15-jarige jongen uit Rotterdam is aangehouden.

Het vuurwerk werd vanuit een woning naar de agent op straat gegooid. De agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Ze maakt het naar omstandigheden goed.

Vuurwerk naar de politie gooien is volgens de politie absoluut onacceptabel, daarom is er direct een onderzoek gestart en is kort daarna een 15-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden.