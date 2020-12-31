Cao-lonen stijgen in 2025 met 5,0 procent

In 2025 lagen de cao-lonen gemiddeld 5,0 procent hoger dan in 2024. De loonstijging is lager dan in de twee jaren ervoor, maar wel een van de hoogste in de afgelopen veertig jaar. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met 1,6 procent toegenomen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

De cao-lonen waren in het vierde kwartaal van 2025 4,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Na het derde kwartaal van 2024 (6,8 procent) stijgen de lonen minder hard, met de laagste toename in de tweede helft van 2025.

Bij overheid laagste loonstijging

In 2025 bleef de cao-loonstijging in de sector overheid (3,9 procent) achter bij die van de gesubsidieerde instellingen (4,8 procent) en particuliere bedrijven (5,3 procent). Een jaar eerder stegen de lonen bij de overheid ook minder hard dan bij de andere sectoren.

Cao-loonstijging in onroerend goed het kleinst

Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen in 2025 met 3,2 procent het minst in onroerend goed (woningcorporaties), gevolgd door de bedrijfstak openbaar bestuur. In 2024 namen de lonen in de bedrijfstak onroerend goed juist nog het meest toe, met 12,4 procent.

De loonstijging was het hoogst in de bedrijfstak informatie en communicatie met 7,4 procent.