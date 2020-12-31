CBS: Economisch beeld wat minder negatief in december

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in december iets minder negatief dan in november. 'In de Conjunctuurklok van december presteerden 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend', zo meldt het CBS woensdag.

Consumenten even negatief, producenten minder negatief

Consumenten waren in december net zo negatief als in november, terwijl producenten minder negatief waren. Het producentenvertrouwen lag boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, terwijl het consumentenvertrouwen eronder lag.

Productie industrie in oktober bijna 2 procent hoger

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie lag in oktober 1,9 procent hoger dan in oktober 2024. Voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerd steeg de productie in oktober met 0,2 procent ten opzichte van september.

Meer faillissementen in november

In november zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 54 bedrijven (inclusief eenmanszaken) meer failliet verklaard dan in oktober. Dat is een stijging van 21 procent.

Prijzen koopwoningen ruim 6 procent hoger in november

In november 2025 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 6,1 procent hoger dan een jaar eerder. Voor de achtste maand op rij vlakt de prijsstijging af. Ten opzichte van oktober 2025 stegen de prijzen gemiddeld met 0,3 procent.