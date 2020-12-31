Politie neemt 10.000 kilo vuurwerk in beslag bij vuurwerk-verkooppunt in Groenlo

Bij een vuurwerk-verkooppunt aan de Beltrumseweg in het Gelderse Groenlo is dinsdagmiddag door de politie een grote hoeveelheid vuurwerk inbeslaggenomen. Dit meldt de politie vandaag.

Consumenten- en professioneel vuurwerk

'Het gaat om consumenten- en professioneel vuurwerk; de aangetroffen hoeveelheid was echter ruim boven de toegestane hoeveelheid van de vergunningsvoorwaarden. In totaal is al het vuurwerk, tienduizend kilo door de politie in beslaggenomen. De bewoner van het perceel en verkoper is aangehouden en in verzekering gesteld', aldus de politie.

'Verkoop direct stilgelegd'

Agenten waren eerder een onderzoek gestart nadat vuurwerk bij een consument was aangetroffen dat niet aan de verpakkingseisen voldeed en niet verkocht mocht worden. Deze consument was dan ook in de veronderstelling dat het goedgekeurd vuurwerk betrof. In het vervolgonderzoek kwamen agenten uit bij dit verkooppunt. Op het moment dat de politie het terrein opliep, wilde een koper een grote hoeveelheid gekocht vuurwerk in zijn personenauto plaatsen. De verkoop is direct stil gelegd.

Ton met smeulende vuurresten en geknutseld aan showvuurwerk

Agenten zagen dat grote hoeveelheden vuurwerk in een loods en bunker waren opgeslagen; zowel consumenten- als professioneel vuurwerk. In een ruimte werd nog geknutseld aan showvuurwerk. Buiten stond een ton met smeulende vuurresten. Ook in het naastgelegen woonhuis was vuurwerk opgeslagen.

EOD ingeschakeld

Al het aangetroffen vuurwerk is inbeslaggenomen en wordt verwijderd voor vernietiging. Het verkooppunt is op last van de Omgevingsdienst van de gemeente gesloten; de loods en bunker zijn verzegeld. De EOD is gisteren aanwezig geweest vanuit veiligheid, omdat er geknutseld werd aan vuurwerk. Met de gemeente is overleg vanwege de vergunning van deze verkoper, die beter had moeten weten. Het bedrijf is gesloten en verzegeld.