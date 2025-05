Vertrek dreigt door ongezond binnenklimaat op kantoor

Gezondheid en welzijn staan onder druk

Sinds de coronapandemie is er meer aandacht voor de invloed van de fysieke werkomgeving op de gezondheid. Toch spenderen mensen nog steeds het grootste deel van hun tijd binnenshuis. Gemiddeld brengen Nederlanders 80 tot 90 procent van hun tijd door in gebouwen. Daarbij geeft 67 procent van de bevolking aan liever meer buiten te zijn, vooral vanwege gezondheidsredenen. Bedrijven die hun werkplekken niet aanpassen, lopen het risico dat personeel uitvalt of vertrekt. Volgens HEVO, een adviesbureau op het gebied van huisvesting, willen organisaties investeren in gezonde kantoren om aantrekkelijk te blijven voor nieuw talent én om personeelskosten – die 90 procent van de totale operationele kosten vormen – te optimaliseren (bron).

Stress door lawaai en gebrek aan passende werkplekken

Stress is een veelvoorkomende klacht onder werknemers. Een belangrijke oorzaak ligt in de inrichting van kantoren. Grote open kantoorruimtes, ook wel kantoortuinen genoemd, zorgen regelmatig voor concentratieverlies, vermoeidheid en fysieke klachten zoals hoofdpijn. Ook het gebrek aan een geschikte werkplek op drukke dagen kan stress veroorzaken. Een oplossing hiervoor is het invoeren van een reserveringssysteem waarmee werknemers vooraf een werkplek kunnen vastleggen.

Luchtkwaliteit bepaalt prestaties

Slechte ventilatie is een stille boosdoener. Al sinds de jaren negentig wordt de invloed van luchtkwaliteit op ziekteverzuim onderzocht. Volgens TNO kan een ongezond binnenklimaat leiden tot een productiviteitsverlies van maar liefst 3.600 euro per medewerker per jaar. Het verbeteren van de luchtkwaliteit kan daarentegen zorgen voor een productiviteitsstijging van 4 procent, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en vastgoedadviseur CBRE (bron)

Planten dragen bij aan een beter binnenklimaat en moderne sensortechnologie maakt het mogelijk om realtime inzicht te krijgen in luchtkwaliteit. Daardoor kunnen werknemers bewust kiezen voor gezondere werkplekken en kan extra ventilatie worden ingezet waar nodig.

Licht, geluid en temperatuur: stille beïnvloeders van werkplezier

Niet alleen lucht, maar ook licht hebben invloed. Kunstlicht en overmatig schermgebruik kunnen de biologische klok verstoren, wat slaapproblemen en verminderde concentratie tot gevolg heeft. Voldoende daglicht op de werkvloer helpt dit te voorkomen. Ook geluid beïnvloedt de productiviteit. Slechte akoestiek verhoogt het stressniveau, terwijl een rustige omgeving de prestaties juist verbetert. Bouwfysisch advies is daarom echt nodig bij het ontwerpen of renoveren van kantoorruimtes. Temperatuur vormt nog een ander belangrijk aandachtspunt. Volgens de Arbowet ligt de ideale temperatuur op kantoor rond de 22 graden. Bij temperaturen boven de 25 graden daalt de productiviteit met 2 procent per graad. Bij 28 graden kan dat oplopen tot 6 procent. Voor intensief lichamelijk werk liggen de normen nog lager. Bedrijven moeten daarom maatregelen nemen, zoals airconditioning met koelleiding, zonwering of ventilatie, om het binnenklimaat beheersbaar te houden.