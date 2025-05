DNB ziet financiële stabiliteitsrisico’s toenemen door geopolitieke spanningen

'Gezamenlijk optreden Europese Unie belangrijk'

'Om hier weerbaarder tegen te zijn, is gezamenlijk optreden door de Europese Unie van belang. Om het Europese concurrentievermogen te vergroten, kan regelgeving versimpeld worden mits dit niet resulteert in een lagere weerbaarheid van de financiële sector. Gezonde overheidsfinanciën ondersteunen de economische groei en financiële stabiliteit, waarbij uitzonderingen op begrotingsregels voor defensie-uitgaven tijdelijk dienen te zijn', aldus DNB.

Actuele ontwikkelingen en risico’s financiële stabiliteit

Hoewel de Nederlandse economie relatief goed presteert, zijn de economische vooruitzichten met veel onzekerheid omgeven. De (aangekondigde) Amerikaanse invoerheffingen drukken de groei van de wereldeconomie. Aangezien de Nederlandse economie sterk afhankelijk is van de wereldhandel zullen de negatieve effecten van tarieven juist hier voelbaar worden. Deze negatieve handelseffecten kunnen worden versterkt, omdat Nederland financieel en technologisch afhankelijk is van de VS.

(Rente) schokken goed verwerkt

Na een langdurige periode van stijgende aandelenkoersen is de volatiliteit op financiële markten recent toegenomen. Vooralsnog heeft het financiële systeem de huidige (rente)schokken goed kunnen verwerken. Het FSC constateert twee actuele ontwikkelingen die financiële stabiliteitsrisico’s vergroten. Ten eerste de toenemende ondermijning van internationale samenwerking en multilaterale fora, omdat veel belangrijke uitdagingen een grensoverschrijdend karakter kennen, waaronder klimaatverandering, de regulering van Niet-Bancaire Financiële Instellingen (NBFI’s) en crypto-activa. Ten tweede nemen cyber- en hybride dreigingen toe, die onder meer het betalingsverkeer en de financiële kerninfrastructuur kunnen raken.

Visie op de financiële sector

Het FSC bespreekt ook de visie van de minister van Financiën op de financiële sector en steunt de belangrijkste uitgangspunten. Voor het bevorderen van financiële stabiliteit is het voltooien van de Europese interne markt – onder meer via verdieping van de Europese spaar- en investeringsunie – een belangrijke prioriteit om zo een bredere beschikbaarheid van meer en diverse vormen van kapitaal te realiseren.

Concurrentiekracht bevorderen door vereenvoudigen van financiële regulering

Tevens kan het vereenvoudigen van financiële regulering de concurrentiekracht bevorderen. Tegelijkertijd mag dit niet leiden tot een verminderde weerbaarheid, bijvoorbeeld als gevolg van lagere kapitaaleisen. Daarom is het nodig een goede balans te vinden tussen het verminderen van regeldruk en goed toezicht op financiële instellingen.