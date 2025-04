Spaanse aanhouding in Limburgse cyberzaak

Team Cybercrime Limburg heeft dinsdagochtend een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Spanje aangehouden voor betrokkenheid bij een telefonische helpdeskfraudezaak. 'Op dezelfde dag vonden meerdere doorzoekingen plaats bij andere verdachten in Nederland', zo meldt de politie.

Opgelicht door nepmedewerker Nationale Postcode Loterij

Het onderzoek startte onder leiding van het Openbaar Ministerie Parket Limburg in september afgelopen jaar, nadat zich een slachtoffer had gemeld dat zij opgelicht was door iemand die zich voordeed als een medewerker van de Nationale Postcode Loterij. Vervolgens werden honderden euro’s van haar afhandig gemaakt. Na uitvoerig onderzoek kwam de politie de verdachte op het spoor en werd hij in Estepona aangehouden door de Spaanse Policia Nacional, UDYCO Greco Costa del Sol. Na de aanhouding vond aanvullend een huiszoeking plaats. Hier werden onder andere telefoons en laptops in beslag genomen.

Doorzoekingen woningen Borne en Deurningen

Samen met de Eenheid Oost-Nederland werden op dezelfde dag doorzoekingen verricht in de woningen van twee andere verdachten in Borne en Deurningen. Hierbij zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Ook bij deze doorzoekingen zijn meerdere telefoons en laptops in beslag genomen voor nader onderzoek.

Aantal slachtoffers nog niet bekend

Team Cybercrime Limburg gaat onverminderd door met het onderzoek. Op dit moment is de exacte omvang van de zaak en dus ook het aantal slachtoffers en het schadebedrag nog niet bekend. Wel is bekend dat er meerdere slachtoffers zijn.

Handelswijze oplichting

Nadat het slachtoffer telefonisch te horen heeft gekregen dat zij een prijs heeft gewonnen, krijgt zij kort hierna bericht dat er te veel geld is betaald of er nog belasting afgedragen moet worden. Ze wordt gevraagd om op een link te klikken, die vervolgens niet werkt. De oplichter biedt hulp aan en verleidt het slachtoffer om Anydesk of een soortgelijk programma te installeren. Hiermee krijgt de oplichter toegang tot de computer van het slachtoffer en daarmee ook haar rekening. De oplichter verandert vervolgens de naam van de spaarrekening in de naam van de loterij. Vervolgens moet een deel van dit geld als te veel betaald of als belasting worden teruggeboekt. Dit geldbedrag wordt dan doorgestuurd naar een derde rekening.