Veilige NAVO-top is logistieke samenwerking tussen tientallen organisaties

De NAVO-top 2025 die op 24 en 25 juni plaatsvindt in Den Haag is de grootste logistieke en veiligheidsoperatie in Nederland ooit. 'Nederland verwelkomt dan meer dan honderd wereldleiders en ministers en duizenden delegatieleden in het Haagse World Forum', zo meldt de politie dinsdag.

Samenwerking

'Om de top waardig, gastvrij, veilig en ongestoord te laten verlopen werken veel organisaties samen, waaronder de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Politie, de Koninklijke Marechaussee, het ministerie van Defensie en gemeente Den Haag', aldus de politie.

'Zichtbare en onzichtbare maatregelen'

Zij doen dat met zichtbare en onzichtbare maatregelen. Bij al hun activiteiten doen zij hun best om de overlast op de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast werken ook andere organisaties mee aan de veiligheid rondom de top, zoals ministeries, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, hotels, Schiphol en vervoersmaatschappijen.

Coördinerende rol voor NCTV

Alle betrokken organisaties bereiden zich voor op de top. Daarbij wordt bijvoorbeeld geoefend op scenario’s als cyberdreiging, spionage, sabotage, ongeregeldheden in de digitale infrastructuur en grootschalige maatschappelijke onrust. De NCTV heeft daarin een coördinerende rol en zorgt ook voor de onderlinge afstemming van de verschillende veiligheidsmaatregelen.

Desinformatie

Risicobeheersing is het uitgangspunt. Om incidenten te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van materieel en technologie op land, op zee en in de lucht. Denk aan een verbod op drones rondom het World Forum. Cyberveiligheid krijgt speciale aandacht. Daarnaast wijst de NCTV erop dat burgers en media te maken kunnen krijgen met desinformatie, zoals eerder bij de NAVO-top in Amerika en Litouwen.

Politie

De politie zorgt ervoor dat de top veilig en ordelijk verloopt, zowel voor de deelnemers als voor burgers, en zet hier circa 27.000 medewerkers voor in. De politie werkt in ringen van lichte naar steeds strengere veiligheidsmaatregelen. Hoe dichter bij het World Forum, waar de top plaatsvindt, hoe strenger beveiligd, met mensen, middelen en techniek. De politie werkt nauw samen met de Koninklijke Marechaussee en Defensie.

Basispolitiezorg blijft beschikbaar

Tijdens de NAVO-top blijft de basispolitiezorg beschikbaar. De politiebureaus zijn geopend. De incidentenafhandeling, de operationele sturing van de politie en de heterdaadopsporing gaan zo veel mogelijk door zoals altijd. Mocht er zich elders in het land een calamiteit voordoen, dan is hiervoor nationale paraatheid georganiseerd. Deze politiereserve staat centraal in het land gereed om ingezet te worden.

Koninklijke Marechaussee

De meeste delegaties komen aan op luchthaven Schiphol. De Koninklijke Marechaussee (KMar) is hier primair verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en treft een breed scala aan beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van de delegaties en de luchthaven te garanderen. Bijstandspelotons dragen zorg voor handhaving van de openbare orde.

9.000 extra diensten KMar gepland

De KMar heeft naast de reguliere inzet nog eens 9.000 extra diensten gepland, ook buiten Schiphol, waaronder specialisten op gebied van documentencontrole, opsporings- en inlichtingenmedewerkers, motorrijders, beveiliging-, observatie- en arrestatieteams en explosievenverkenners. De KMar levert ook een grote bijdrage aan persoonsbeveiliging en werkt intensief samen met politie en het ministerie van Defensie.

Ministerie van Defensie

Defensie ondersteunt de politie en de marechaussee en levert een belangrijke bijdrage aan het beveiligen van de top. Onder de naam Operatie Orange Shield zet Defensie circa 5.000 militairen, reservisten en andere defensiemedewerkers in. Deze ondersteuning vindt plaats op land, in de lucht en op zee, met onder andere luchtverdedigingssystemen, F-35’s en fregatten.

EOD

Daarnaast levert Defensie specifieke expertises en capaciteiten op het gebied van cyber, logistiek, beveiliging en nationale veiligheid. Ook draagt Defensie bij met onder ander de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) op land en maritiem, explosieven speurhonden, cybersecurityspecialisten en inlichtingencapaciteit.

Gemeente Den Haag

Veiligheidsmaatregelen worden alleen genomen als ze echt nodig zijn. Het maatschappelijk en economisch verkeer moet zoveel mogelijk doorgaan. De gemeente Den Haag kijkt waar maatwerk nodig en mogelijk is. Dit in overleg met de veiligheidsdiensten en ook met bewoners, ondernemers, scholen, zorginstellingen en andere betrokkenen.

Demonstreren blijft mogelijk

Demonstreren blijft mogelijk tijdens de top. Als internationale stad van Vrede en Recht hecht de gemeente Den Haag hier extra aan. Het gebied rond het World Forum wordt afgesloten, maar binnen zicht- en gehoorafstand kan gedemonstreerd worden. Wegens ruimtegebrek gaat het dan om kleinere manifestaties. Grote demonstraties kunnen op de bekende plekken in Den Haag, zoals het Malieveld.