Auto over vangrail door aanrijding bij Anloo

Onder aan de afrit van de N34 bij Anloo is dinsdagmiddag een ongeluk gebeurd door een voorrangsfout.

Vangrail

Een automobiliste gaf vanaf de afrit van de N34 bij Anloo geen voorrang aan een automobiliste op de Anlooërweg. De auto's botsten waarna de auto die voorrang had moeten krijgen over de vangrail heen kwam en in de berm tot stilstand kwam. Niemand raakte gewond.