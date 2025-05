16,6 miljoen luchtvaartpassagiers in eerste kwartaal 2025

In het eerste kwartaal van 2025 reisden 16,6 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is ruim 2 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2024. Het aantal vluchten in het handelsverkeer was met 121,5 duizend hetzelfde als in het eerste kwartaal van 2024. De hoeveelheid vervoerde luchtvracht daalde in dezelfde periode met ruim 8 procent tot 352 duizend ton. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In het eerste kwartaal van 2025 vlogen 14,8 miljoen reizigers van of naar Schiphol; dat is ruim 89 procent van het totaal aantal luchtvaartpassagiers van en naar Nederland. In dezelfde periode een jaar eerder waren dit nog 14,4 miljoen reizigers, bijna 3 procent minder.

In de eerste drie maanden van 2025 reisden 413,6 duizend luchtvaartpassagiers van en naar Rotterdam The Hague Airport, dat is 2,5 procent meer dan een jaar eerder. Alleen via Amsterdam Schiphol en Rotterdam The Hague werden van januari tot en met maart 2025 meer passagiers vervoerd dan in dezelfde periode in 2024.

Op de drie andere Nederlandse vliegvelden van nationale betekenis namen zowel het aantal vluchten als het aantal vervoerde luchtvaartpassagiers af. De grootste afname, 47 procent van het aantal luchtvaarpassagiers, was op Maastricht Aachen Airport. Dit komt doordat er minder winterbestemmingen vanaf deze luchthaven waren in het eerste kwartaal van 2025 in vergelijking met dezelfde periode van 2024.