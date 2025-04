Vrouw (25) opgepakt in verband met explosies Limburg

Drie explosies in Limburg

'De drie explosies vonden plaats in Kerkrade, Limbricht en Geleen. Het explosief in Kerkrade werd op kerstavond (24 december) geplaatst bij een woning aan de Grachterstraat. Overigens was dit niet de eerste keer dat buurtbewoners daar opgeschrikt werden door een explosief. Dat gebeurde eerder al op 13 juni en 16 november. Begin februari werden al twee personen uit Riemst (België) aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de incidenten in Kerkrade', aldus de politie dinsdag.

Meerdere explosies

De 25-jarige vrouw die dinsdag is aangehouden, is één van de twee personen die in februari in Riemst werd aangehouden. Zij wordt niet meer alleen verdacht van de explosies in Kerkrade, maar nu dus ook van betrokkenheid bij de explosie bij een pand op de Hofkamp in Geleen op 4 december. De man die naast haar eerder aangehouden werd in Riemst, wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij de explosie op 21 december bij een woning op de Pastoor Janssenstraat in Limbricht.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek naar deze explosies gaat onverminderd door. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.