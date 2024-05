Francesco Farioli is de nieuwe trainer van Ajax

Italiaanse clubs

Farioli (Barga, Italië, 10 april 1989) wordt bij Ajax hoofdtrainer van het eerste elftal. De coach begon zijn trainerscarrière al in 2009 bij de jeugdafdelingen van verschillende Italiaanse clubs. Van 2015 tot 2017 was hij als keeperstrainer werkzaam in Qatar. Diezelfde rol vervulde hij vervolgens bij de in de Serie A uitkomende clubs Benevento Calcio en US Sassuolo Calcio. Medio 2020 werd Farioli aangesteld als assistent-trainer bij het Turkse Alanyaspor.

Turkije

In het voorjaar van 2021 werd hij hoofdtrainer bij Fatih Karagümrük, uitkomend in Turkse Süper Lig. Hij was daarmee de jongste hoofdtrainer ooit in een Turkse competitie. In december 2021 werd Farioli hoofdtrainer van Alanyaspor, waar hij eerder assistent was. Medio 2023 werd Farioli aangesteld als hoofdtrainer bij het Franse OGC Nice, waarmee hij op de vijfde plaats in de Ligue 1 eindigde.

Technische staf

De technische staf van Ajax 1 wordt aangevuld met assistent-trainers Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos, beiden eveneens overkomend van OGC Nice. Cavalletto (Padova, Italië 3 maart 1977) was sinds 2008 assistent-trainer bij meerdere Italiaanse clubs. Hij werkte bij zowel OGC Nice, Fatih Karagümrük en Alanyaspor samen met Farioli en Sanchez Mateos (Llerena, Spanje, 21 april 1986), die op zijn beurt als assistent-trainer ervaring heeft bij verschillende (jeugd)teams in Spanje, Turkije, Qatar en Ecuador.

Dave Vos

Ook Dave Vos wordt als assistent-trainer aan de staf van het eerste elftal toegevoegd. Vos (Amstelveen, 24 april 1983) is sinds februari 2023 hoofdtrainer van Jong Ajax. Vos begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van Ajax en was eerder assistent-trainer bij Jong Ajax en het Schotse Rangers FC.

Keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar

Jelle ten Rouwelaar (Joure, 24 december 1980) wordt aangesteld als keeperstrainer. De voormalig doelman werkte eerder als keeperstrainer bij NAC Breda, Anderlecht en Burnley.

'Francesco is gepassioneerde trainer'

Technisch directeur Alex Kroes: "Francesco is een trainer die gepassioneerd met zijn vak bezig is, die alles tot in detail doordenkt en zijn gedachten goed kan overbrengen op zijn ploeg. Wij zijn erg enthousiast geworden door de gesprekken die we met hem voerden. Maar ook door de informatie die we voor die tijd al over hem verzameld hadden. Bijvoorbeeld over zijn werkwijze en zijn denkwijze over voetballen. Je ziet zijn manier van werken en denken goed terug in zijn trainingen en tijdens wedstrijden. Uit alles blijkt dat Francesco een intelligente man is die goed met mensen om kan gaan en dat is ook een heel belangrijk onderdeel van het vak. Al met al zijn wij ervan overtuigd dat hij bij Ajax past."

'Nieuwe energie brengen'

Farioli: "Ik ben erg blij om hier in Amsterdam te zijn, samen met de andere stafleden gaan wij ons vol overgave inzetten. We willen terug naar de basis en ons verbinden met hetgeen waar Ajax voor staat. Ook willen we nieuwe energie brengen met een positieve manier van werken en denken. Ik ben mij bewust van het feit dat er een hoop werk te doen is, maar we zijn al begonnen met de voorbereiding. We willen geen tijd verliezen en ons nu al klaarmaken voor de start van het seizoen, om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort."