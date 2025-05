Bromfietser geeft gas bij controle en sleurt agent mee

's-Heer Arendskerke

Bij een controle van een bromfietser op de Bimmelsweg in het Zeeuwse ’s-Heer Abtskerke is zondag 4 mei 2025 een agent meegesleurd door de bestuurder. 'De agent kwam er met wat schaafwonden vanaf. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau', zo meldt de politie.