Twee verdachten aangehouden voor overval Vlissingen

Na de gewapende overval op de juwelier in Vlissingen, zaterdagochtend 29 november rond 09.30 uur, startte de politie een onderzoek. Zondagmiddag hielden agenten twee verdachten aan die mogelijk betrokken zijn bij de overval.

Door goed speurwerk te combineren met verklaringen van getuigen, en het bekijken van camerabeelden die getuigen hadden toegestuurd, kwam de politie de verdachten op het spoor. Zondagmiddag 30 november, omstreeks 16.00 uur, kwam de ondersteuningsgroep van Politie Zeeland-West-Brabant in actie om de verdachten aan te houden op de parkeerplaats van winkelcentrum Papegaaienburg in Vlissingen.

Ingesloten



De twee verdachten, jongens van 15 en 17 jaar oud, komen uit Vlissingen. Ze zijn ingesloten in een politiecellencomplex en zitten daar vast voor verhoor.