Vakbonden en werkgevers luiden noodklok over tekort aan parkeerplaatsen voor chauffeurs in Zeeland

Vakbonden FNV en CNV, werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en een groep vrachtwagenchauffeurs vragen aandacht voor het grote tekort aan veilige en hygiënische vrachtwagenparkeerplaatsen. Woensdag 3 december bieden zij in Middelburg hun verbeterplan aan aan gedeputeerde Harry van der Maas van de provincie Zeeland.

In Zeeland komen vrachtwagenchauffeurs zo’n 80 plekken tekort. Landelijk is de situatie nog ernstiger. Vooral in Limburg, waar 1.500 parkeerplaatsen ontbreken, komen chauffeurs dagelijks in de problemen. Zij staan vaak noodgedwongen op bedrijventerreinen, in woonwijken of op andere plekken zonder toiletten, verlichting of beveiliging. Dat zorgt voor onveilige situaties en veel stress tijdens hun werkdag.

Geen plek om veilig te rusten



Chauffeurs vertellen dat zij soms uren moeten zoeken naar een geschikte parkeerlocatie. Eén van hen zegt: ‘Je wilt gewoon ergens kunnen slapen zonder je onveilig te voelen. Vaak is er geen wc, geen douche, helemaal niets. Dat maakt mijn werk onnodig zwaar.’

De vakbonden en TLN benadrukken dat het verbeterplan concrete oplossingen biedt: uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, basisvoorzieningen op elke locatie en beter gebruik van ruimte rond logistieke knooppunten. Zij roepen provincies op om nu in actie te komen.